Tábor - Policisté pátrají po zloději stovky kusů poutačů Cirkusu Berousek.

Ilustrační foto. | Foto: www.facebook.com/berousekcirkus

Vcelku neobvyklou krádež vyšetřují policisté z Obvodního oddělení v Táboře. Neznámý pachatel od konce května do 6. června letošního roku odcizil sto kusů reklamních poutačů Cirkus Berousek a to v hodnotě kolem 13 tisíc korun. "Poutače byly umístěny po celém městě, například u pouličních lamp či vchodů do obchodních center. Policisté případ vyšetřují jako krádež," informoval policejní mluvčí Jiří Matzner.