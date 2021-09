Také se vloupali do nedalekého kulturního domu Milenium v ulici Kpt. Nálepky. I zde po násilném vstupu došlo k odcizení alkoholických a energetických nápojů. Škoda dosáhla výše bezmála 1 000 korun. Jakékoliv poznatky k výskytu podezřelé osoby či osob u uvedených objektů uvítají policisté na své služebně v Divadelní ulici či na telefonní lince 974 238 700.

V noci z úterka na středu zaútočili zloději v Táboře hned dvakrát. Vloupali se do restaurace Sportbar v Tenis centru v ulici Václava Soumara, kterou po násilném vstupu prohledali. Poškozením zařízení a krádeží nápojů způsobili školu v předběžné výši 7 000 korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.