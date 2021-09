„Žádáme tímto obyvatele uvedených obcí, kteří by k uvedeným skutkům měli jakékoliv důvodné poznatky, a to zejména k výskytu podezřelé osoby či osob, případně podezřelého vozidla v obcích, aby své poznatky předali policistům na jejich služebně v budově Územního odboru PČR Tábor či telefonní lince 974 238 730,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.

Policisté přijali dvě oznámení o krádežích vloupáním do prodejen potravin, a to v obcích Krtov a Předboř na Choustnicku. Zloději v nočních hodinách ze úterka na středu po násilném vstupu prodejny prohledali.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.