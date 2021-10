Policisté pátrají po zloději či zlodějích, kteří se vloupali do jedné z garáží v ulici Doliny v Táboře – Čekanicích. Po překonání vstupních vrat si odnesli čtyři páry lyží, a to dvoje lyže značky Fischer oranžové a stříbrné barvy a značek Salomon a Rosignol černé barvy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.