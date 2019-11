Zloděj se tentokrát vloupal do Audi A6, zaparkovaného před domem číslo 2250 v ulici Angela Kančeva v Táboře. Stát se tak mělo v době mezi půl osmou hodinou večerní úterý 26. listopadu a sedmou hodinou ranní středy 27. listopadu.

Zloděj po rozbití okna dveří vnikl do vnitřních prostor vozu, které prohledal. Zmocnil se zde zanechaného mobilního telefonu a odložené tašky. Vlastní krádeží a poškozením automobilu způsobil škodu ve výši 6 500 korun. Případ šetří policisté táborského obvodního oddělení.

Policisté všem řidičům připomínají, že auto není trezor. Zanechávat v něm cokoliv, co by mohlo padnout do oka zlodějům, se nevyplácí.