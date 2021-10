Policisté žádají každého, kdo by mohl k objasnění krádeže přispět jakoukoliv informací, a to zejména k výskytu podezřelých osob s odpovídající technikou v dané lokalitě, aby své poznatky předal soběslavským policistům na telefonní lince 974 238 740.

„Dle přijatého oznámení neznámý pachatel či pachatelé odcizili v době od 27. září do 4. října 2021 z lesního prostoru mezi obcemi Katov a Záluží u Budislavě na 26 metrů kubických borovicové kulatiny v třímetrových délkách,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek. Majitel odhadl svou škodu na částku bezmála 42 000 korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.