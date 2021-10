Hned dva případy poškození zemědělské techniky prověřují tento týden policisté na Táborsku.

U Lejčkova vnikl zloděj do traktoru značky New Holland a odcizil z něj GPS navigaci Müller Eletronic, a to včetně antény navigace ze střechy traktoru. Způsobil škodu za 70 000 korun.