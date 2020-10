Policisté pátrají po zloději, který v nočních hodinách z 25. na 26. října odcizil ze dřevěného přístřešku u restaurace u Kozího hrádku zde uložené nářadí, a to dvě úhlové brusky, elektrickou příklepovou vrtačku modré barvy, akuvrtačku červené barvy, řetězovou benzinovou pilu červené barvy a fukar na listí, rovněž červené barvy.

Hmotná škoda byla podle mluvčího policie Miroslava Doubka odhadnuta na bezmála 5 tisíc korun.

"Jak to v takovýchto případech bývá, zloděj s nářadím pracovat nebude. S velkou pravděpodobností se bude snažit jej obratem ruky prodat. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění uvedeného skutku, a to jak k výskytu podezřelé osoby či osob na místě činu, tak k podezřelé nabídce prodeje odcizeného nářadí, přivítají policisté na své služebně či telefonní lince 974 238 730. Opětovně tímto na uvedenou trestnou činnost upozorňujeme a připomínáme důsledné zabezpečení svého majetku," sdělil mluvčí.