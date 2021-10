Policisté pátrají po zloději, který se ve čtvrtek mezi desátou a půl dvanáctou hodinou dopolední vloupal do dvou bytů v domě číslo 908 v Písecké ulici v Bechyni. Po násilném vstupu byty prohledal a ukradl z nich šperky, hodinky a finanční hotovost. Vlastní krádeží a poškozením dveří bytů způsobil majitelům souhrnnou škodu ve výši bezmála 45 tisíc korun.

