Policisté na Táborsku pátrají po zloději, který se v době od půl jedné hodiny odpolední soboty 19. září do půl osmé hodiny ranní pondělí dne 21. září vloupal do rekonstruovaného bytového domu č. p. 168 na třídě Čs. armády na severním okraji města Veselí nad Lužnicí.

"Po násilném vstupu zde odcizil stavební nářadí, a to vrtací kladivo značky Bosch, osazené míchací metlou a míchací vrtačku značky Parkside, rovněž včetně míchací metly. Vlastní krádeží a poškozením objektu způsobil souhrnnou hmotnou škodu ve výši 10 500 korun. Po zloději či zlodějích, stejně jako po odcizeném nářadí, pátrají policisté místního obvodního oddělení. Žádáme tímto každého, kdo by měl k objasnění uvedeného skutku jakékoliv další důvodné poznatky, a to jak z místa činu, tak k podezřelé nabídce prodeje uvedeného nářadí, aby své informace předal policistům na jejich služebně na náměstí T. G. Masaryka či telefonní lince 974 568 760. Děkujeme," sdělil táborský mluvčí policie Miroslav Doubek.