„Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění tohoto skutku, a to jak výskytu podezřelé osoby v obci, stejně jako k podezřelé nabídce prodeje odcizených věcí, sdělte prosím policistům na jejich služebně v budově Územního odboru PČR Tábor či na lince 974 238 730,“ apeluje na veřejnost mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.

Policisté pátrají po zloději, který během uplynulých čtrnácti dnů vnikl do prostor ranče v obci Mašovice na Chýnovsku. Zde odcizil dětské horské jízdní kolo, dvě vysílačky značky Motorola, tři dalekohledy, mačetu, tři zavírací nože a tři buzoly.

