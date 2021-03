Způsobil tak škodu ve výši zhruba dvou tisíc. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.

"Majitelům odstavené techniky připomínáme častější kontrolu a důsledné zabezpečení svého majetku. Rovněž tak připomínáme, že zanechávat ve vozidlech cokoliv, co by mohlo padnout do oka zloději, se nevyplácí," uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.