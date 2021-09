Jakékoli informace, které by mohly přispět k objasnění krádeží, uvítají policisté na svých služebnách, případně lince číslo 158.

Po dvou případech krádeží cigaret i peněz v obchodech na Choustnicku a obdobné krádeži v restauračním zařízení v Malšicích, šetří policisté další podobný případ. V noci ze soboty na neděli vnikl zloděj do restaurace U Vrby v ulici 9. května v Sezimově Ústí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.