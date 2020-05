Policisté z Tábora pátrají po zloději, který v nočních hodinách z 11. na 12. května sebral z volného prostranství před prodejnou ASKO v Soběslavské ulici v Táboře vystavený zahradní nábytek.

"Jednalo se o set zahradního nábytku v imitaci ratan šedé barvy v hodnotě 6 000 korun a dále o zahradní stolek, rovněž v imitaci ratan šedé barvy, v hodnotě 1 500 korun. Zloděj při krádeži musel překonat ocelové lanko, kterým byl nábytek zajištěn. V případě dopadení zloděje bude o jeho potrestání rozhodovat soud. Vzhledem k „nouzovému stavu“ je ohrožen trestem odnětím svobody na dobu od dvou do osmi let. Po zloději i odcizeném nábytku pátrají policisté táborského obvodního oddělení. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění případu, a to jak k výskytu podezřelé osoby a zřejmě i vozidla na místě činu, stejně jako k podezřelé nabídce prodeje uvedeného zahradního nábytku, sdělte prosím policistům na telefonní lince 974 238 700. Děkujeme," uvedl mluvčí policistů Miroslav Doubek.