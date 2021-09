Poškozené firmě způsobil škodu ve výši odhadem 8 000 korun. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění tohoto skutku, přivítají policisté na své služebně či telefonní lince 974 238 760.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.