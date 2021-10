Zloděj se zabezpečil na zimu. Ukradl kamna za 15 tisíc

Policisté pátrají po zloději, který se v blíže neurčené době od 30. září do 5. října 2021 vloupal do rekreační chaty v katastru obce Ratibořské Hory – Dub na Mladovožicku. Po násilném vstupu zde odcizil rohová krbová kamna, a to včetně komínové roury.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Marek Gerhard