„Opětovně tak připomínáme, že cennosti je na místě mít pod kontrolou, případně je dle možností co nejvíce zabezpečit,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek. Pokud si někdo v pondělí na Sokolské plovárně všiml podezřelé osoby či osob, které se mohly krádeže dopustit, může kontaktovat policisty na služebně v Divadelní ulici v Táboře či na telefonu 974 238 700.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.