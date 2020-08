Poslední ryto měl 64letý taxikář Jaroslav K. z Č. Budějovic nad ránem 17. září 2004. Objednali si ho k nádraží Josef M. (tehdy 22) ze Sokolova a jeho bratranec Petr T. (21) a navedli ho na vytypované místo k Černici u Velešína, aby ho oloupili. U kukuřičného pole při polní cestě požadovali, aby vystoupil, že budou platit venku. Když odmítl, Josef M. ho ze zadního sedadla začal bodat do hrudníku a krku. Zemřel na místě. Tělo vrah zatáhl do kukuřice. Kumpáni si pak rozdělili peníze poškozeného, asi 9000 Kč, vozidlo zbavili výbavy a zanechali ve Strakonicích.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

U krajského soudu popsali, že tehdy jeli na jih Čech "hledat práci". Ubytovali se ve Velešíně. Když jim peníze došly, chtěli vykrást automaty v hotelu. Koupili si k tomu v železářství sekáč a rukavice. Ten večer pobyli v Budějovicích v herně, aby si prý užili posledního dne pobytu, a žádný vlak už k nim nejel. Zavolali tedy taxi. "Cestou jsem usnul a když auto zastavilo, vystoupil jsem a chtěl zaplatit," vypovídal Petr T. v přípravném řízení. Myslel prý, že jsou ve Velešíně. "Vtom jsem viděl, jak v autě Pepa vytahuje nůž z pravé strany hrudníku řidiče; byl jsem jako ochrnutý z toho, co dělá, slyšel jsem, jak ten taxikář říká: ty parchante nebo vy parchanti… Pepa chtěl, abych mu tělo pomohl vytáhnout, ale to jsem odmítl, tak je odtáhl sám do pole."