Z ruky ji vytrhl kasírtašku a dal se na útěk. Do jeho pronásledování se pustilo hned několik hostů ze stánku. Zloděj však po několika metrech útěku upadl a kasírtaška mu vypadla z ruky.

Nechal ji ležet na místě a v útěku pokračoval ve směru do Sezimova Ústí I., a to Lužnickou ulicí, proti proudu řeky Lužnice, k ulici Táborské. Kdyby se mu krádež vydařila, přišel by si na více než 20 000 korun.

„Dle získaného popisu byl zlodějem muž ve věku 40 až 50 let, střední postavy, bílé, opálené pleti. Na sobě měl černé kraťasy a tričko s bílými nápisy,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.

Jakékoliv informace k totožnosti či k místu výskytu zloděje přivítají sezimovoústečtí policisté na své služebně či telefonní lince 974 238 740.