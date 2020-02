Jak sdělil policejní mluvčí Miroslav Doubek, po rozbití okna dveří vnikl do vnitřních prostor vozu. "Uvnitř odcizil pánskou bundu značky Kilimanjaro a látkový vak na obuv značky Nike, ve kterém se nacházely sportovní boty značky Under Armour," upřesnil. Vlastní krádeží a poškozením vozu vznikla majiteli škoda ve výši odhadem 7 tisíc korun.

Po pachateli i odcizených věcech pátrají policisté místního obvodního oddělení. "Opětovně připomínáme, že auto není trezor. Zanechávat v něm cokoliv, co by mohlo padnout do oka zlodějům, se nevyplácí," zopakoval Miroslav Doubek na závěr.