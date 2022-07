Jak informovala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová, policisté z obvodního oddělení Sezimovo Ústí vyjeli v pondělí 25. července na jednu stavbu nedaleko obce Košice, kam je zavolal oznamovatel s tím, že tam došlo ke krádeži. "Policisté na místě činu zjistili, že pachatel v přesně nezjištěné době, někdy od pátku 22. do pondělí 25. července nejprve vnikl do kabiny zde zaparkovaného mini rypadla a následně ho uvedl do provozu," popsala s tím, že jeho záměr byl jasný.