Následný výsledek toxikologického vyšetření prokázal, že muž byl drogou natolik ovlivněn, že se nacházel ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. "Stal se tak důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky," upřesnil Doubek. Řidiči hrozí trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku. O konkrétní podobě a výši trestu rozhodne soud.

Policisté dopadli řidiče z Českobudějovicka na hlavním tahu v katastru Sezimova Ústí. Řídil vůz Land Rover pod vlivem marihuany. Opilý nebyl. Případ, který se stal 31. srpna po desáté hodině večer, přiblížil táborský policejní mluvčí Miroslav Doubek. "Test na přítomnost alkoholu byl negativní. Další test na přítomnost omamných či psychotropních látek v organismu byl ale pozitivní, a to na cannabis, čili marihuanu. Muži byl zadržen řidičský průkaz a další jízda mu byla zakázána," uvedl mluvčí.

