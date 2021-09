Shořelé vozidlo pravděpodobně souvisí s aktuálně prověřovaným závažným násilným trestným činem. Kriminalisté předpokládají, že po požáru vozidla se pachatel pohyboval pěšky v okolí Protivína, a to v sobotu mezi šestou a osmou večer. "Možná se snažil dostat do Českých Budějovic, vyloučit však není možné ani jiný směr," dodal mluvčí. "Mohl tedy v okolí Protivína stopovat nebo pod nějakou legendou požádat někoho o svezení, mohl také ale odcizit nějaký dopravní prostředek, kolo, motocykl či využít autobus nebo vlak. Jakákoliv souvislost či drobnost může být pro vyšetřování důležitá, všechny informace volejte na linku 158."

Jihočeští kriminalisté potřebují pomoc veřejnosti, a to hlavně řidičů, kteří v sobotu odpoledne projížděli po trase České Budějovice - Bechyně - Bernartice - Písek - Protivín.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.