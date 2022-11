Jak informoval policejní mluvčí Miroslav Šupík, kriminalisté v souvislosti s květnovým incidentem zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého muže z Českokrumlovska. "Viní ho z toho, že koncem května na mostě přes Polečnici bez jakéhokoliv předchozího varování jedenkrát vystřelil do vzduchu z expanzní samonabíjecí pistole ráže 9 mm, a to vše za zády svých známých. Na to všechny přítomné osoby ve strachu o své zdraví reagovaly panickým útěkem. Dále je muž obviněn z toho, že u sebe neoprávněně přechovával nejméně dvanáct kusů střeliva ráže 9 mm Makarov a nejméně osmnáct nábojů ráže 9 mm Luger. Tedy střelivo do zbraní kategorie B a C, které může do svého vlastnictví nabývat pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, kterých však obviněný držitelem není," vysvětluje Miroslav Šupík.