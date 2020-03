Z vozu dle vyjádření policejního mluvčího Miroslava Doubka odcizil koženou aktovku. Majiteli tím způsobil škodu ve výši 3 tisíce korun.

"Vzhledem k tomu, že se uvedeného jednání dopustil v době nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády České republiky, je ohrožen zvýšenou trestní sazbu, a to konkrétně trestem odnětí svobody na dobu od dvou do osmi let," vysvětlil Miroslav Doubek.

Po pachateli pátrají policisté táborského obvodního oddělení. Jakékoliv poznatky z místa činu, které by mohly přispět k objasnění tohoto skutku, sdělte policistům na jejich služebnu prostřednictvím telefonní linky číslo 974 238 700.

"Opětovně tímto připomínáme, že auto není trezor a zanechávat ve vozidle cokoliv, co by mohlo padnout do oka zlodějům, se nevyplácí. Buďme i v této době více než obezřetní," uzavřel doporučením.