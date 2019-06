Veselí nad Lužnicí – Veselští policisté zahájili trestní řízení proti místnímu muži (24).

Ilustrační foto. | Foto: archiv redakce

Ten je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, a to přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. V závěru uplynulého týdne řídil v katastru města osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia, a to i přesto, že mu byl rozhodnutí českobudějovického soudu uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel, s platností do roku 2020. Policisté případ zpracují formou zkráceného přípravného řízení. Mladého muže opět čeká soud, kde je ohrožen až trestem odnětí svobody na dobu tří let.