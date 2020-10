Jak popsal mluvčí policie Miroslav Doubek, zloděj po násilném vstupu objekt prohledal a odcizil zde uložené potraviny a svazek klíčů. Vlastní krádeží a poškozením chaty způsobil majiteli souhrnnou hmotnou škodu ve výši bezmála 1 500 korun.

"I za takovýto skutek se zloděj bude zodpovídat před soudem. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od dvou do osmi let. Po pachateli či pachatelích pátrají policisté místního obvodního oddělení. Žádáme tímto každého, kdo by mohl k objasnění tohoto skutku poskytnout jakékoliv důvodné poznatky, a to zejména k výskytu podezřelé osoby či osob v uvedené lokalitě, aby své poznatky předal soběslavským policistům na jejich služebně v Palackého ulici či telefonní lince 974 238 740," sdělil mluvčí.