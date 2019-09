"Muž se dále domníval, že je mu v provozovně personálem zadržována bunda s osobními věcmi. Strážníci vzhledem k jeho podnapilosti doporučili oznamovateli věc řešit ve střízlivém stavu a z místa odjeli," popsal událost tiskový mluvčí strážníků Pavel Šimek.

Za několik minut se však museli strážci zákona do baru vrátit. "Dotyčný byl totiž za to, že přivolal hlídku městské policie, brutálně napaden jedním z přítomných hostů. Strážníci zraněného nalezli na chodníku před provozovnou a okamžitě mu poskytli první pomoc. Vzhledem k silnému krvácení z nosu a úst jej uložili do stabilizované polohy a sledovali jeho stav do příjezdu zdravotnické záchranné služby," upřesnil.

Posléze byl v baru zajištěn také útočník, kterého strážnici předali policii.