„Poprali se dva muži patřící do skupiny osob, které se v parku často pohybují ve večerních a nočních hodinách a většinou jsou pod vlivem alkoholu,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek. Po vzájemné hádce napadl jeden druhého nejprve údery pěstmi, které následně po jeho pádu na zem doprovodil dupnutím na hlavu.

„Zraněný došel do nejbližšího baru, kde požádal o zavolání zdravotnické záchranné služby. Závažná poranění si vyžádala jeho transport na JIP traumatologického oddělení krajské nemocnice,“ upřesnil mluvčí. Agresora následně policisté dopadli, za těžké ublížení mu hrozí trest odnětí svobody na od tří do deseti let.

Park, nacházející se mezi vlakovým a autobusovým nádražím je výskytem bezdomovců vyhlášený, k podobnému incidentu v něm nedošlo poprvé. Již brzy by park mělo monitorovat sedm nových kamer, které zde umístí radnice. Dohlížet na ně budou strážníci městské policie.