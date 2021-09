Způsobená škoda byla vyčíslena na bezmála 157 000 korun. Policisté žádají každého, kdo by měl k objasnění krádeže jakékoliv informace, aby je předal táborským policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či na telefonní lince 974 238 700.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.