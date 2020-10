Majitel motorky podle policejního mluvčího Miroslava Doubka stroj odstavil okolo půl osmé hodiny večer na parkovišti u Centra obchodu a služeb v Purkyňově ulici v Táboře.

"V časných ranních hodinách v sobotu byl skútr nalezen v řece Lužnici, a to v prostoru nedaleko parkoviště u restaurace Na Brusírně v Údolní ulici v Táboře.," uvedl mluvčí.

Policisté žádají každého, kdo by k okolnostem uvedeného skutku mohl poskytnout jakoukoliv důvodnou informaci, a to zejména z místa odcizení či z místa nálezu skútru, stejně jako k výskytu osoby či osob, které by mohly mít s „přemístěním“ skútru jakoukoliv důvodnou souvislost, aby své poznatky předal policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či telefonní lince 974 238 700.