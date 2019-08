Z drhovického skladu zmizelo nářadí za 33 tisíc korun

Drhovice – Táborští policisté byli v pondělí 5. srpna přivoláni do obce Drhovice, kde došlo v době od soboty 3. do pondělí 5. srpna ke vloupání do budovy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Pachatel ji prohledal a vnikl i do části, která slouží jako sklad. Odtud odcizil několik úhlových brusek, bourací kladivo, ruční vrtačku, motorovou pilu, halogenové svítidlo a prodlužovací kabel. Celková škoda, kterou napáchal, přesáhla částku 33 tisíc korun. Policisté po pachateli tohoto skutku intenzivně pátrají.

