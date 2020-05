Ke skutku dle oznamovatele došlo v době od půl desáté večer z neděle 17. května do půl osmé ráno následujícího pondělí 18. května, kdy vozidlo stálo zaparkované před domem číslo 2541 v ulici Angela Kančeva v Táboře.

Zloděj dle slov policejního mluvčího Miroslava Doubka po násilném vniknutí z vozu odcizil batoh Umber s uvnitř uloženými věcmi. "Konkrétně fotbalové kopačky Puma, dvoje sálové boty Nike, fotbalové kraťasy Nike a fotbalový dres Juventus Turin značky Adidas, černo bílé barvy, s číslem 99 a jmenovkou Martin," upřesnil.

Vlastní krádeží a poškozením vozu vznikla majiteli škoda asi 12 500 korun. Po zloději i odcizených věcech pátrají policisté táborského obvodního oddělení.

"Žádáme tímto každého, kdo by měl k objasnění tohoto skutku jakékoliv důvodné informace, a to jak z místa činu, tak k výskytu či podezřelé nabídce prodeje odcizených věcí, aby své poznatky předal táborským policistům na telefonní lince 974 238 700," dodal Miroslav Doubek s upozorněním, že policie neustále připomíná, že auto není trezor a zanechávat v něm cokoliv, co by mohlo padnout do oka zlodějům, se nevyplácí.