Z auta ukradl vestu, tablet i blok

Případy vloupání do vozidel na Táborsku nejsou pro policisty ojedinělou záležitostí, a proto se rozhodně nevyplatí v nich zanechávat cokoliv, co by mohlo přilákat pozornost zlodějů. Policistům byly v průběhu uplynulých dní podle tiskové mluvčí policie Lenka Pokorné oznámeny dva případy krádeží věcí z vozidel.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Táborští policisté pátrají po pachateli, který se v době od 13 hodin ze soboty 23. listopadu do 12 hodin na neděli 24. listopadu vloupal do osobního automobilu tovární značky BMW, zaparkovaného v ulici Javorová, v městské části Tábor – Měšice. "Po rozbití skleněné výplně zavazadlového prostoru odcizil pánskou koženou tašku, ve které byly různé dokumenty a dvě nabíječky na mobilní telefon," upřesnila Lenka Pokorná. Celková škoda činí nejméně 18 tisíc korun. Druhý případ řeší sezimovoústečtí policisté a došlo k němu během téhož víkendu v Chýnově. "Policisté ze Sezimova Ústí pátrají po pachateli, který se v době od 23 hodin ze soboty do 8 hodin na neděli vloupal do uzamčeného osobního automobilu tovární značky Dacia Duster, Řidič ho zaparkoval v Mlýnské ulici v Chýnově. Po rozbití okna levých zadních dveří se zloděj dostal do vnitřních prostor vozidla a odcizil pracovní vestu a koženou brašnu, ve které byl tablet a pracovní blok," dodala fakta. Škoda převýšila částku 16 tisíc korun. Policie žádá každého, kdo by mohl k objasnění těchto skutků poskytnout jakékoliv informace k výskytu podezřelé osoby či osob na místech činů, aby své poznatky předal policistům na příslušných obvodních odděleních policie.

Autor: Lenka Pospíšilová