Kriminalisté z Tábora obvinili zadrženého muže, který ve Skalici postřelil přes řeku chlapa, který sekal trávu.

Ilustrační foto. | Foto: Richard Karban

"V úterý kolem poledne zadrželi policisté s kriminalisty čtyřiapadesátiletého muže a následně ho obvinili z přečinu ublížení na zdraví a přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

A co se vlastně stalo? "Obviněno rozčiloval muž, který za řekou Lužnicí naproti jeho pozemku, kde stál, sekal křovinořezem trávu. Pokřikoval na něj, aby to vypnul. Když muž pracoval dál, tak si obviněný došel pro svoji vzduchovku s puškohledem a na muže dvakrát vystřelil. Zasáhl ho a zraněný musel být převezen do nemocnice," popsal incident mluvčí.

Pokračoval, že policisté střelce rychle zadrželi a zároveň zjistili, že vypěstoval a zpracovával pro toxikomanské zneužití rostliny konopí.