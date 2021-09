Vzhledem k tomu, že se muž výroby a distribuce drog dopustil opakovaně a byl za něj již odsouzen a potrestán, hrozí mu trest odnětí svobody na dobu dvou až deseti let.

Za výrobu a prodej pervitinu muži hrozí až deset let. Ilustrační foto. | Foto: PČR

