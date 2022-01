Kladou za vinu, že se měl v době od 16. do 18. ledna vloupat do jedné z restaurací v Plané nad Lužnicí. Po násilném vniknutí do objektu a jeho důkladném prohledání měl odcizit finanční hotovost. Majitel odhadl celkovou škodu na částku převyšující šest tisíc korun.