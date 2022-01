„Na základě získaných informací a vyhodnocených stop se jim podařilo zjistit, že ve všech uvedených případech by se mělo jednat o stejnou osobu pachatele, a to osmapadesátiletého recidivistu z Českých Budějovic, kterého dne 18. ledna 2021 zadrželi táborští policisté. Po muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání,“ uvedla mluvčí jihočeských policistů Lenka Pokorná.

Policisté mu kladou za vinu, že se v době od prosince 2021 do poloviny ledna letošního roku vloupal do sedmi objektů. Jednalo převážně o rekreační chaty. Ve většině případů v chatách několik nocí přespal, snědl a vypil, na co přišel.

Spermie Milana Caise plují Divadlem Oskara Nedbala. V Táboře se zdrží půl roku

Pokud nalezl něco, co by se dalo zpeněžit, tak to odcizil. Jednalo se většinou o elektrické i ruční nářadí, deky, ale i vzduchovku značky Slavia. Způsobil tak škodu odhadem 40 tisíc korun.

Jedná se o recidivistu, v uplynulých třech letech už byl za podobné krádeže odsouzen. O jeho vině a trestu bude opět rozhodovat soud.