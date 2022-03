V souvislosti s tímto zločinem zadrželi bezprostředně po činu třiatřicetiletého muže. "Zadrženého následně ve čtvrtek z tohoto skutku obvinili a podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby," popsal mluvčí.

Uvedl, že podle dosavadního šetření měl zadržený muž v noci z úterý na středu v Českých Budějovicích v ruině starého drážního domku, fungujícího jako squat, napadnout a usmrtit ženu (46 let).

"Napadl ji pěstmi, na zemi do ní kopal, šlapal po ní. Následně ji z domku vytáhl ven a pokračoval v útoku. Žena po tomto brutálním napadení zemřela. Podle výsledků soudní pitvy utrpěla zlomeniny žeber, krvácení do mozkových plen, mnohočetné zhmožděniny i krevní výrony," sdělil Jiří Matzner a doplnil, že podle trestního zákoníku hrozí muži za tento závažný zločin trest odnětí svobody v délce deseti až osmnácti let.

Vražda se stala v relativně rušné části Budějovic zhruba kilometr od nákupního centra IGY. Podle místních se obětí vraha stala drobná žena, kterou vídali po celý rok v pletené čepici. Často uklízela prostranství kolem kontejnerů, místním nijak nevadila.

Na místě, kde mělo dojít k brutální vraždě, v pátek odpoledne tragédii nic nenasvědčovalo. Ve squatu se válí odpadky, posedávají tu holuby, svítí sluníčko. I obvyklé policejní pásky a plomby na místě činu scházejí. Kolemjdoucí informace o vražedném skutku nepřekvapují. "Scházejí se tu bezdomovci, také uživatelé drog, potyčky a hluk ti byly často, stejně tak návštěvy policie. Modré majáky tu blikaly každou chvíli. Mělo se s tím dávno něco udělat," podivuje se mladší žena venčící psa.

Pachatel byl podle obyvatel okolních domů zřejmě členem bandy, která si zde užívala drogové dýchánky. "Takových se tu potlouká více, člověk se bojí, co by mohli být schopni udělat,' dodal starší muž sedící na lavičce u paneláku.