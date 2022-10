Například budějovičtí kriminalisté v pondělí podali státnímu zástupci návrh na vzetí do vazby 22letého mladíka, který se opakovaně vloupal do různých objektů. Zde podle policejního mluvčího Milana Bajcury kradl jízdní kola, rybářské náčiní a jiné věci. Způsobená škoda byla celkově vyčíslena na více než 94 tisíc korun.

Nevítaná návštěva v motorestu

V Děbolíně u Jindřichova Hradce neznámý zloděj v noci ze soboty na neděli rozbil skleněnou výplň okna. Ze skladu poté podle mluvčí Věry Mžikové odcizil vrtačku značky Hecht, batoh značky Dreat Action a pánské boty. Škoda je nejméně osm tisíc.

Další rána pro úzkokolejku. Sprejer poničil vagony odstavené na nádraží v Hradci

Zloděj v drogerii

Policisté z obvodního oddělení v Táboře zase řeší případ krádeže v jednom místním obchodě drogerie. "V polovině září prodejnu navštívil tehdy ještě neznámý pachatel, který si pod mikinu schoval dva holící strojky v celkové hodnotě bezmála 1 800 korun. Poté prodejnou prošel kolem pokladen ven, aniž by za zboží zaplatil," popsala mluvčí Štěpánka Schwarzová. V tomto případě se policistům podařilo zjistit, že skutek má na svědomí muž (19 let) z Písecka, který v minulosti opakovaně páchal trestnou činnost, za kterou byl podmíněně odsouzen. Ve zkušební době je až do roku 2024. Policisté tento případ tedy řeší jako trestný čin krádeže, za kterou pachateli v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Další oběť IT podvodu je z Tábora. Chtěl prodat přilbu, přišel o tři sta tisíc

Táborští policisté jeden případ i z 20. října, kdy se neznámý zloděj na parkovišti před restaurací Na Brusírně v ulici Údolní v Táboře vloupal do uzamčeného dodávkového vozidla Iveco Daily (maso-uzeniny). Zloděj z kabiny ukradl peněženku s tržbou. Škoda byla více než 50 tisíc korun.

Sebral pneumatiky

Do prostorů sklepních kójí v panelové zástavbě v Hošticích u Volyně vnikl v době od 15. do 22. října neznámý pachatel. Otevřel jeden ze sklepů, ve kterém odcizil čtyři kusy pneumatik zn. Hankook v hodnotě 29 900 korun.

Účetní prohrála obecní miliony v hazardních hrách. Okradla i Hoštice

Zmizela kasička

Od minulého víkendu vimperští policisté pátrají po pachateli, který se z pátka na sobotu vloupal do budovy jedné firmy v ulici Špidrova ve Vimperku. Z kanceláře následně odcizil finanční hotovost v kovových mincích. Pachatel způsobil krádeží peněz škodu ve výši 3 000 korun a poškozením dvou oken nejméně 7 000 korun.

Ženy okradly seniorku

Lumpové se ale neštítí ani okrást seniorku se zdravotní indispozicí. Případ se stal 10. října dopoledne na ulici Prokopova v Písku. "Seniorky (1939) se zdravotními problémy si všimla dvojice mladých žen, zprvu vše vypadalo tak, jak má, ochotně důchodkyni pomáhaly, zavolaly i zdravotnickou pomoc. Motivace pomoci však byla nepochopitelná, jedna ze zachránkyň měla seniorku sprostě okrást o šperky a peníze," popsala mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Bagry na stavbě dálnice zůstaly na suchu. Policie pátrá po zloději nafty

Zloděj ve vklaku

Se zloději se lze potkat i cestující na železnici. Například 18. října ve vlaku, který jel z Českých Budějovic do Protivína pachatel na blíže nezjištěném místě na trase odcizil lankovým zámkem uzamčené pánské celoodpružené horsko jízdní kolo značky S-Works FSR bílé barvyza 100 tisíc korun.

Vzhledem k nárůstu vloupaček Milan Bajcura apeluje na majitele objektů, aby při odchodech vždy řádně zajistili svůj byt, dům, sklad nebo garáž. "I mírně pootevřené ventilační okénko může přilákat nenechavce!" naznačil.