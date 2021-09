Policisté žádají každého, kdo by mohl k objasnění přispět jakoukoliv informací, a to jak k výskytu podezřelé osoby či osob, případně vozidla na jihozápadním okraji obce, aby své poznatky předal policistům na jejich služebně v budově Územního odboru PČR Tábor či telefonní lince 974 238 730.

Policisté pátrají po pachateli, který se během uplynulého víkendu, konkrétně od sobotní jedné hodiny odpolední do půl šesté hodiny ranní následujícího pondělí, vloupal do objektu firmy, nacházející se na jihozápadním okraji obce Košice na Táborsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.