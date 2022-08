V pátek se k výpovědi dostavila sociální pracovnice z úseku kurately na mládež, která dodala přítomným další pohled do neuvěřitelného případu zneužívání a problematických vtahů v sociálně slabší rodině.

Nechodila do školy a brala drogy

Se zneužívanou dívkou závislou na drogách a její matkou se poprvé setkala na podzim před dvěma lety. „Řešila jsem s obžalovanou výchovné problémy dcery jako kurátorka, dívka přestala chodit do školy, objevovaly se problémy s omamnými a psychotropními látkami,“ popsala.

Chvíli bydlela u přítele, pak se vrátila k matce a vztahy se vyhrotily. „Napadla matku pod vlivem drog, podali jsme návrh soudu na umístění do diagnostického zařízení. Sama sepsala žádost, že s matkou nechce být,“ dodala pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany v Českých Budějovicích.

Dvaačtyřicetiletá žena se prý začala zajímat, co s dcerou bude. Sociální pracovnice jí přiblížila, že v ústavu odhalí příčiny závislosti a problémového chování. „Pamatuji si to dodnes, řekla jsem jí, že se tam na všechno přijde,“ vysvětlila svědkyně.

Potom jí obžalovaná opakovaně volala, mělo jít o desítky hovorů, v kterých se přiznávala k nezákonnému počínání. „Přiznala se k sexuálním praktikám, omlouvala své jednání,“ popisovala v kostce.

Chtěl to on

Soudce Jaromír Hájek však chtěl slyšet podrobnosti týkající se sexuálních útoků. „Obžalovaná mi sdělila, že poprvé dceru posadili s přítelem na vanu a ona ji měla orálně uspokojovat. Chtěl to po ní prý on, přišlo jí to jako sranda. Prý to nedomyslela v tu danou chvíli, nepřišlo jí to jako něco špatného,“ uvedla.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Po nějaké době se narodil syn a situace se opakovala. „Byl nahý, napadlo ji, že vezme jeho penis do pusy a jemu se to prý líbilo, partner se tomu měl dokonce smát,“ přidala další epizodu. Podle jejích vyprávění pochopila, že nešlo jen o tyto dva případy, ale děti měly být zneužívány opakovaně.

Dcera skončila v diagnostickém ústavu, matka ji chtěla vídat, ale ona to odmítala. „Matka ji chtěla kontaktovat, ale ji to rozrušovalo, počůrávala se, otevíraly se staré věci,“ vypovídala dále.

Dělala to z lásky

Obžalovaná prý všechno dělala z lásky. „Stále to opakovala, že to dělala z lásky ke svým dětem, že se jim to líbilo. Popisovala i opačný kontakt, dcera se na ní měla uspokojovat, když ležela a spala. Ona si na ni vylezla a ukájela se na ní pohyby,“ naznačila s tím, že matce to prý přišlo divné, ale nebránila se.

Zmínila, že má některé informace i písemně a soudu je ráda se svolením poskytne. „Přítel se toho měl účastnil distančním způsobem. Ukájel se, masturboval,“ tvrdila. Nikdy se jí údajně nedotýkal. Měl děti pozorovat nahé, když se sprchovaly, a onanovat. „Prý onanoval, ale nikdy je fyzicky nezneužíval,“ dodala svědkyně.

Komentář až po odchodu

Soud vyzval obžalovanou k vyjádření nad výpovědí, ta své právo nejdříve odmítla, a tak kurátorka mohla odejít. Posléze se „matka roku“ zvedla a řekla, že si vše rozmyslela. „Chtěla jsem se k sociální pracovnici vyjádřit více,“ sdělila.

Předsedu Jaromíra Hájka to rozohnilo. „Dostala jste prostor, když tu svědkyně byla,“ uvedl, ale nakonec ji nechal hovořit.

Obžalovaná uvedla, že jí mrzí, co se stalo. „Taky mě mrzí, že se on (přítel) nepřiznal, jak to bylo. Je to pro mě zrada. Neměla jsem ten úmysl, kdybych ho nepoznala, tak se to vůbec nestalo. Chci, aby byl taky potrestán,“ požadovala.

Dcera na ní prý přirážela pod vlivem drog. „Nelíbaly jsme se, stalo se to jen jednou. Syn to naznačoval, bylo to taky jen jednou, choval se sprostě,“ omlouvala své chováním tím, že děti si to měly samy přát.

Děti však na partnera žádné obvinění nevznesly, proto se jím soud nezabývá. Soudce Hájek však sdělil, že i distanční chování přítele obžalované může být trestné a pravděpodobně se pod tíhou informací a důkazů dostane spravedlnosti i jemu.

Obě děti trpí podle znalců psychickými problémy, dcera se dokonce sáhla na život. Podle zprávy z hospitalizace má často noční můry, pocity beznaděje, musí brát předepsané léky na spánkový režim. Dvaačtyřicetiletá matka měla zanedbávat jejich péči, dokonce trpěla závislostí na hrách. Měla děti zneužívat, fyzicky je trestat a dceru nutit i k prostituci, aby zaopatřila peníze na domácnost. Často se stěhovali, neměli na nájem, žili na Jindřichohradecku i Českobudějovicku. Často končili i v azylovém domě

Soud byl odročen a bude pokračovat v závěru září. Zmocněnec poškozených právník Martin Cypris navrhl doplnění důkazních materiálů o dokumenty z poslední hospitalizace dívky v dětské psychiatrické nemocnici. Obhájkyně obžalované Ludmila Dvořáková doporučila soudu pozvat další sociální pracovnice z lokality bývalého bydliště na Jindřichohradecku jako svědky a poskytnutí dalších důkazních materiálů ze spisů. Oba partneři se měli seznámit před 10 lety, muž předtím spolubydlel se sestrou obžalované. Vztah měl být divoký, plný hádek i fyzických výpadů, děti měly všemu přihlížet.