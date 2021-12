Na upozornění, že by místo psaní na facebook měla incident nahlásit policistům, Michaela Z. kontrovala odpovědí: "PČR je informována, už jsem to několikrát psala, to, že to píši veřejně, má sloužit jako varování." Své tvrzení pak několikrát zopakovala. Dále pokračovala popisem toho, jak se jí ozývají další ženy, kterým se mělo stát to samé.

Protože se jedná o informaci, jež se začala šířit mezi Táboráky a mohla v některých vyvolat důvodné obavy a strach, rozhodli jsme se ji ověřit. Odpověď ze strany policejní mluvčí Lenky Pokorné byla jednoznačná. "V posledních několika dnech nám nebyl žádný podobný incident nahlášen," uvedla mluvčí.

