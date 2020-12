Barevnými nápisy poškodili stěnu a okna školní jídelny a přilehlý plechový rozvaděč. Stát se tak mělo v době mezi čtvrteční půl čtvrtou hodinou odpolední do půl deváté hodiny dopolední následujícího pátku. Hmotná škoda je odhadnuta na částku 8 000 korun.

„Nejedná se o ojedinělý případ, a to nejen na Pražském sídlišti v Táboře. Sprejeři se tímto jednáním dopouští trestného činu poškození cizí věci. Opětovně vyzýváme každého, kdo by byl svědkem vandalského jednání sprejerů, případně by měl informace o jejich totožnosti, aby své poznatky předal policistům na jejich služebnách, v případě aktuálního jednání pak okamžitě volal linku číslo 158,“ apeluje na veřejnost policejní mluvčí Miroslav Doubek.