Práci proto přerušil a událost oznámil. "Na místo vyslaná policejní hlídka prostor zajistila a přivolala policejního pyrotechnika. Ten v nálezu identifikoval protitankovou minu, naštěstí ale pouze cvičnou. Předmět odborně zajistil a převezl k následné likvidaci," popsal tiskový mluvčí policie Miroslav Doubek.

Policie znovu připomíná, že v případě nálezu jakéhokoliv předmětu, který by jen důvodně připomínal vojenskou munici, je na místě okamžitě je informovat, a to cestou tísňové linky číslo 158. "S nalezeným předmětem nikterak nemanipulujte, odejděte do bezpečné vzdálenosti a prostor pouze zajistěte proti případnému vstupu dalších osob," upozornil Miroslav Doubek.