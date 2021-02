V obci Psárov na Táborsku se neznámý pachatel pokusil vloupat do budovy úřadu a prodejny.

Policejní mluvčí Miroslav Doubek uvedl, že policisté pátrají po pachateli, který se v době od osmé hodiny večerní ve čtvrtek 4. února do jedné hodiny odpolední, pátku 5. února pokusil vloupat do budovy obecního úřadu a prodejny v obci Psárov na Táborsku. "Přestože se do vnitřních prostor objektu nedostal, způsobil jeho poškozením škodu ve výši 12 000 korun," uvedl mluvčí.