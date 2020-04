Oznamovatel podle policejního mluvčího Miroslava Doubka předmět našel v lesním prostoru západně od města Tábora. "Policisté potvrdili, že se jedná o ruční granát F1 pocházející z období II. světové války. Na místo byl proto povolán policejní pyrotechnik, který granát odborně zajistil a bezpečně převezl k následné likvidaci," uvedl mluvčí.

V současné době na odlehlá místa v přírodě, kde je menší pravděpodobnost někoho potkat, vychází stále více lidí. "Opětovně proto upozorňujeme, že nález jakéhokoliv předmětu, který by jen připomínal vojenskou munici, je nutné okamžitě nahlásil Policii ČR, a to cestou linky číslo 158. S předmětem nijak nemanipulujte, ustupte do bezpečné vzdálenosti a zajistěte prostor proti vstupu dalších osob," apeluje na občany Miroslav Doubek.