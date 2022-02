„V období od května minulého roku do současné doby z poškozené neznámí muži, vydávající se za francouzského právníka, zastupujícího banku v Belgii a za zástupce kontrolního úřadu v Belgii, vylákali více než dva miliony korun,“ uvedla mluvčí jihočeských policistů Lenka Pokorná. K žádnému převodu dědictví ovšem nedošlo a k navrácení plateb za poplatky rovněž ne.

„Důrazně varujeme před podobnými případy. Bohužel jich stále přibývá a krom falešných bankéřů, obchodujících s kryptoměnou, válečných veteránů, zahraničních vojáků či lékařů, se podvodníci mohou vydávat i za správce pozůstalosti,“ uzavřela policejní mluvčí.

Podvodnou trestnou činnost páchají v rámci celého světa dobře organizované skupiny, zpravidla cizinců. Peníze většinou putují na Střední východ či do jižních zemí a z účelově založených kont jsou přeposlány do bank třetího světa, kde už je nelze dohledat. Samotné šetření věci zpravidla naráží na absenci mezinárodních smluv o policejní spolupráci u zúčastněných států, případně nedohledatelnost místa a toku peněz, odkud probíhala komunikace.

Nikdy proto neposílejte peníze osobám, které osobně neznáte, nikdy jste je neviděli a neznáte jejich pravou identitu. Také si ověřujte informace a nenechte se zlákat vidinou velkého dědictví, výhry, rychlého zbohatnutí při investování do kryptoměn či šťastného života v bohatství s virtuálním partnerem.