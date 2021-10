Prachatičtí kriminalisté zahájili stíhání 33letému muže z Českobudějovicka a 27letého muže z Prachaticka. Obvinili je z vydírání, ublížení na zdraví, výtržnictví a z porušování domovní svobody, a to ve spolupachatelství.

Obvinění podle policejní mluvčí Martiny Joklové společně v úterý ve večerních hodinách násilím vnikli do jednoho domu v Prachaticích, kde se jeden z nich dožadoval u poškozené ženy vrácení svých věcí a peněz. "Během těchto slov dělal rýhy nožem do omítky a rozřezal sedací soupravu. Poškozené do bytu přišel na pomoc další muž, kterého ihned oba obvinění napadli pěstmi a zatlačili do koupelny, přičemž po něm jeden ještě hodil nůž, který se zabodl do dveří. Následně ho opakovaně fyzicky napadali ve vaně pěstmi, šlapali po něm a polévali různými chemikáliemi, které v koupelně našli. Když útok ustal, poškozený vyběhl z bytu ven, kde ho oba agresoři doběhli a opětovně pěstmi a kopanci zbili," popsala dramatické okamžiky policejní mluvčí s tím, že pachatelé následně muži ještě odcizili mobilní telefon Xiaomi Redmi 9. A další útok skončil až příjezdem prachatických policistů, před kterými pachatelé utekli.