Policisté táborského obvodního oddělení pátrají po zlodějce, která krátce úterní po čtvrté hodině odpolední kradla v jedné z prodejen s oblečením v komplexu Stop Shop v ulici u Čápova dvora na jižním okraji města Tábora.

Policejní vyšetřování. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Do prodejny vstoupila s velkou plastovou nákupní taškou, do které vložila 36 kusů dámských triček černé barvy s nápisem Nothing to Lose, 24 kusů dámských triček růžové barvy s nápisem Downtown a 13 kusů černých dámských triček rovněž s nápisem Downtown. Následně bez zaplacení prodejnu rychle opustila. Způsobená škoda byla stanovena na částku více než 10 tisíc korun.